Documentaire

Trafic, vols, agressions… Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille et Roubaix sont au cœur d’une des plus grandes zones de sécurité prioritaire de France. Jour et nuit, les policiers y luttent sans relâche contre la délinquance. Les brigades d’enquête et les équipes de Police-Secours qui interviennent sur ces deux villes, parmi les plus grandes du département du Nord, ont accepté d’être suivies dans leur quotidien. C’est l’occasion de découvrir leurs méthodes de travail mais aussi leurs angoisses et leurs peurs.

Un documentaire de Karim Maaten.