Documentaire

L’offensive des Alliés en Normandie fut l’une des plus spectaculaires opérations militaires de l’Histoire. Jamais autant d’hommes et de machines n’avaient été rassemblés en un même lieu. Le plus étonnant est que cette incroyable opération s’est déroulée presqu’exactement comme le Haut Commandement allié l’avait prévu. Construit à partir de documents originaux, incluant les films réalisés par les correspondants de guerre, les caméras embarquées, les témoignages directs et de nombreux documents historiques, voici l’Histoire vraie de la campagne qui marqua le début de la libération de l’Europe.