Documentaire

L’Everest est le le toit du monde. Gravir cette montagne est un rêve pour chaque alpiniste. Ce film retrace l’historique des ascensions de l’Everest et les évolutions et révolutions technologiques et sportives qui ont marqué cette épopée. On y découvre les évolutions de la vie des népalais sur l’aventure himalayenne et la prise de pouvoirs des sherpas dans cette région.