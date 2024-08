Documentaire

Le 11 septembre 1943, une des opérations les plus audacieuses de la Seconde Guerre Mondiale fut mise en place. Trois sous-marins expérimentaux de la Royal Navy, les X-Crafts, s’attaquent au cuirassé le plus grand de la marine Nazie : le Tirpitz qu’Hitler surnommait » la Bête « . Des membres d’équipages ayant survécu racontent leur histoire, mais le mystère a toujours plané sur le rôle joué par le troisième sous-marin, le X5, et les quatre hommes de son équipage. Résolvez cette énigme et à retracer l’histoire de ces héros !