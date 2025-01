Documentaire

Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le cours de la seconde guerre mondiale. A travers les 13 épisodes de cette série, découvrez les dessous de la bataille de l’Atlantique, le rôle décisif des espions alliés mais aussi la résistance française et les armes secrètes du IIIème Reich. Une référence du documentaire historique. Des images et des archives jusqu’ici classées «secret-défense» éclairent les décisions politiques et militaires prises par les chefs d’états,majors alliés et nazis. Grâce à de minutieuses reconstitutions sur site et des interviews d’experts militaires, d’historiens et de témoins, des faits restés ignorés sont enfin révélés. Cette série acclamée par la critique est une des plus riche sur cette période terrible e est indispensable pour tous les amateurs d’Histoire et de la seconde guerre mondiale.