Podcast

Comment la République de Weimar, qui était un régime stable ou à peu près stable, bascule-t-il dans la crise politique aussi vite à la fin des années 1920 et au début des années 1930 ? À partir de cette question, Johann Chapoutot décrit non pas la « prise de pouvoir » du parti nazi, mais son « arrivée au pouvoir », dans le contexte si particulier de la crise de 1929 et d’une volonté de retour à l’ordre. Se pose alors une autre question : certes, les nazis qui sont au pouvoir en 1933 ont une vision du monde, mais possèdent-ils un programme ? Dans les faits, ils entament selon leur propre propos une « mise au pas » de toutes les couches de la société allemande. Le régime en est-il pour autant totalitaire ? Pour les auteurs du Monde nazi, la lecture du régime par Hannah Arendt doit être remise en cause au profit d’une nouvelle idée : celle d’une « dictature de la participation ».