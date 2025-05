Documentaire

L’URSS vacille, l’Europe de l’Est s’éveille… Des réformes timides aux révolutions populaires, revivez les années où l’empire soviétique entame sa métamorphose.

ESPOIR 1985-1987 : L’épisode débute avec l’arrivée au pouvoir de Michail Gorbatchev en 1985.

Avec l’introduction de la Glasnost et de la Perestroika et les premiers contacts avec les dissidents, (notamment avec Sakharov), Gorbatchev déclenche une période de dégel d’abord hésitante, puis de plus en plus chaotique dans les pays satellites. Ce troisième volet couvre l’année 1988 avec l’annonce du retrait des Soviétiques d’Afghanistan qui coincide avec l’effondrement industriel en Hongrie et la grève générale en Pologne. Le système craque. Les autorités refusent de l’admettre dans une ultime tentative pour sauver l’empire. Mais la faille est déjà béante.

REVEIL 1988 : 365 jours d’espoir, de peur, et d’incertitude : l’année qui a vu le démantèlement du bloc de l’Est. Pendant une visite à Pékin, le 15 mai, Gorbatchev déclare, place Tienanmen, que trop de murs divisent les hommes. En septembre, Solidarinosc, le vainqueur indiscutable des élections polonaises forme le premier gouvernement élu librement dans le bloc de l’Est. En octobre, le parti communiste hongrois devient socialiste et le parlement restaure la République. 30 000 Allemands de l’Est fuient à l’Ouest ou se réfugient dans les ambassades et les consulats occidentaux. Au début du mois d’octobre, Gorbatchev se rend en RDA où Honecker a interdit des textes soviétiques jugés subversifs. Aux frontières du pays, des vagues de réfugiés affluent à partir du 3 novembre. Le 9 novembre elles arrivent de Berlin-Est à Berlin Ouest. Le 11 novembre, le Rideau de fer se déchire, le Mur de Berlin est tombé. Le jour suivant Jikov, le leader bulgare est démis de ses fonctions.

Le 17 novembre, la révolution de Velours débute à Prague : les Tchécoslovaques se précipitent dans les rues de la capitale lors des manifestations qui culminent par une grève générale le 27. Le 29 décembre, Havel est élu président. Quelques jours auparavant, le 22 décembre, à la suite d’émeutes sanglantes, les époux Ceaucescu sont arrêtés alors qu’ils tentaient de quitter le pays et sont exécutés en secret. En une année, le bloc de l’Est s’est effondré.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques et peut contenir des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

Réalisateur : Andrei Nekrasov et Jens Becker

Producteurs : Arte France, Artline Films

Année : 2011