Podcast L’histoire du drapeau de l’Alaska C’est le seul drapeau du monde à avoir été imaginé par un enfant… Découvrez (sans plus attendre) l’histoire du...

Documentaire Le mystère Ettore Majorana, un physicien absolu Issu d’une prestigieuse famille sicilienne, Ettore Majorana (1906-1938 ?) fut un physicien d’exception, introverti et solitaire, collaborateur d’Enrico Fermi....

Documentaire Les dictateurs communistes Les dictateurs communistes ont marqué profondément l’histoire contemporaine, incarnant des régimes où le pouvoir absolu était concentré entre les...

Article L’héritage de Margaret Sanger : la lutte féminine pour l’accès à la contraception L’histoire de la contraception est indissociable du nom de Margaret Sanger, une pionnière qui a dédié sa vie à...

Documentaire Place aux jeunes, des beatniks aux punks Dix ans durant, à partir du milieu des années 1960, des millions de jeunes occidentaux ont rêvé de prendre...

Documentaire Opération Walkyrie – Claus von Stauffenberg, l’officier qui voulait tuer Hitler Immortalisé dans le film « Valkyrie » de Bryan Singer sous les traits de Tom Cruise, le colonel Claus von Stauffenberg...

Article Cuba en quarantaine : l’île durant la période de la guerre froide La guerre froide, période de tensions exacerbées entre les États-Unis et l’Union soviétique, a profondément marqué le paysage géopolitique...

Documentaire La Bataille d’Angleterre Parce qu’elle mit un terme à la série de victoires éclairs et éclatantes des Allemands, la bataille d’Angleterre, juillet...

Documentaire À l’est de nos mémoires Hans, Heidi, Mario, Martina et Frank ont des parcours et des âges différents mais ils partagent pourtant un même...

Documentaire Opération Walkyrie – La véritable histoire Le dernier complot contre Hitler. 20 juillet 1944, 12h20, minute par minute… Cette vidéo retrace à partir de documents...

Documentaire La grande histoire de la conquête spatiale – L’ère de la Nasa La conquête spatiale a été un enjeu majeur de la guerre froide : l’URSS et les Etats-Unis se sont...

Documentaire Silicon Valley : la révolution des hackers (1/2) Des hippies à l’industrie : la révolution informatique était axée à l’époque sur l’ordinateur domestique et les prémisses d’Internet....

Documentaire Blitzkrieg : La guerre « éclair » Le véhicule de combat d’infanterie, nom originel du char de combat, a eu autant d’impact sur les guerres du...

Documentaire La Guerre Froide: La Corée (1949-1953) (05/24) Pour Staline, l’URSS doit encore s’agrandir. Il se tourne donc vers l’Asie où les Américains ont une faible autorité....

Documentaire La bataille de Varsovie L’insurrection de Varsovie est l’une des plus grandes et des plus discutables épopées de l’histoire humaine : un mélange...

Documentaire Guyane – Celui qui faisait décoller les fusées La conquête de l’espace marque la fin des années 60. Le CSG lance sa toute première fusée en 1968....

Documentaire 39-45 : les grandes offensives – Campagne d’Italie : invasion amphibie En ce 10 juillet 1943, au large des côtes de Sicile, les hommes des 1er et 4e bataillons de...

Documentaire Les années folles : j’ai deux amours Le Paris des années 1920 a fait de Joséphine Baker la première star noire internationale. Si, à elle seule,...

Documentaire Les grandes batailles de la seconde guerre mondiale – Koursk 1943. L’Allemagne et la Russie s’affrontent près de la ville soviétique de Koursk,chacun rivalisant pour contrôler le front de...