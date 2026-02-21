Ressources Dans la même catégorie

Documentaire D’Auschwitz à Jérusalem D’Auschwitz à Jérusalem raconte l’histoire d’enfants juifs. Des enfants cachés, souvent convertis à la religion catholique pour survivre au...

Article Stanislav Petrov : l’homme qui a évité une apocalypse nucléaire Qui était Stanislav Petrov, l’homme qui a empêché une apocalypse nucléaire ? En pleine Guerre froide, le 26 septembre...

Documentaire Hélène Boucher : le destin brisé d’une icône de l’aviation Aviatrice, féministe et militante, Hélène Boucher dit Léno est née avant le début de la Grande Guerre. En quelques...

Conférence L’idée de socialisme moral Qu’est-ce que le socialisme moral ? « Si nous cherchons une réponse à ceux qui hésitent et nous demandent...

Documentaire La « Bild-Lilli » Vous connaissez Barbie ? Nikola Obermann nous raconte l’histoire d’une autre poupée très, très connue : la « Bild-Lilli »

Documentaire Les travailleurs chinois : les oubliés de 14-18 Ils ont entretenu les tranchées, fait tourner les usines, alimenté les chantiers… puis ramassé les morts, au milieu des...

Documentaire Les lieux secrets de la seconde guerre mondiale Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la période de l’Occupation, des traces...

Documentaire Quand les chevaux ont disparu de Wallis À Wallis-et-Futuna, Léone a grandi à l’époque où le cheval était encore au cœur de la vie quotidienne. De...

Documentaire 1944, l’enfer des haies Du 13 juin au 24 juillet 1944, dans le bocage normand, « la bataille des Haies » est une phase de...

Documentaire Cheminots et résistants : au cœur des sabotages ferroviaires sous l’occupation Ils faisaient rouler les trains… mais aussi dérailler l’occupant… Découvrez l’histoire méconnue des cheminots français qui, dans l’ombre des...

Documentaire Métis de la Colonie – Les Mulâtres, la blessure cachée de la colonie La ségrégation ciblée subie par une grande partie des métis issus de la colonisation belge en Afrique et ses...

Documentaire Mengele le rapport final Ce film tente d’expliquer comment le criminel nazi a pu échapper à son procès. Il relate évidemment l’horreur des...

Documentaire Parce que le Tchad – Le génocide rwandais Le Rwanda, petit paradisiaque au coeur de l’Afrique, connu pour les gorilles de montagne, sa végétation luxuriante et l’Akagera,...

Documentaire La guerre d’Algérie – 1960-1962 (2/2) Dernière guerre coloniale, la guerre d’Algérie a profondément transformé la société française. En huit ans, elle a entraîné...

Documentaire Le procès de Nuremberg Le véritable dénouement de la Seconde guerre Mondiale se produit devant le tribunal militaire international. Le procès de Nuremberg, qui révèle...

Documentaire Ex-Yougoslavie | Les procès du Tribunal pénal international (1/2) Trente ans après le début du conflit en ex-Yougoslavie, retour sur les procès hors normes qui ont mis sur...

Documentaire Dangers dans le ciel – Preuves explosives, vol 182 Air India Le 23 juin 1985, un Boeing 747 d’Air India disparaît des écrans radars en plein vol. L’avion vient d’être...

Documentaire Les complices d’Hitler – Himmler l’exécuteur Comptant parmi les plus hauts dignitaires nazis, Heinrich Himmler, chef des SS et de la police allemande mais aussi...