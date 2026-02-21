D’Auschwitz à Jérusalem raconte l’histoire d’enfants juifs. Des enfants cachés, souvent convertis à la religion catholique pour survivre au...
Qui était Stanislav Petrov, l’homme qui a empêché une apocalypse nucléaire ? En pleine Guerre froide, le 26 septembre...
Aviatrice, féministe et militante, Hélène Boucher dit Léno est née avant le début de la Grande Guerre. En quelques...
Qu’est-ce que le socialisme moral ? « Si nous cherchons une réponse à ceux qui hésitent et nous demandent...
Vous connaissez Barbie ? Nikola Obermann nous raconte l’histoire d’une autre poupée très, très connue : la « Bild-Lilli »
Ils ont entretenu les tranchées, fait tourner les usines, alimenté les chantiers… puis ramassé les morts, au milieu des...
Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la période de l’Occupation, des traces...
À Wallis-et-Futuna, Léone a grandi à l’époque où le cheval était encore au cœur de la vie quotidienne. De...
Du 13 juin au 24 juillet 1944, dans le bocage normand, « la bataille des Haies » est une phase de...
Ils faisaient rouler les trains… mais aussi dérailler l’occupant… Découvrez l’histoire méconnue des cheminots français qui, dans l’ombre des...
La ségrégation ciblée subie par une grande partie des métis issus de la colonisation belge en Afrique et ses...
Ce film tente d’expliquer comment le criminel nazi a pu échapper à son procès. Il relate évidemment l’horreur des...
Le Rwanda, petit paradisiaque au coeur de l’Afrique, connu pour les gorilles de montagne, sa végétation luxuriante et l’Akagera,...
Dernière guerre coloniale, la guerre d’Algérie a profondément transformé la société française. En huit ans, elle a entraîné...
Le véritable dénouement de la Seconde guerre Mondiale se produit devant le tribunal militaire international. Le procès de Nuremberg, qui révèle...
Avec l’invasion de la Pologne et le bombardement de Varsovie par l’armée allemande, Chamberlain, Premier ministre anglais, n’a plus...
Trente ans après le début du conflit en ex-Yougoslavie, retour sur les procès hors normes qui ont mis sur...
Le 23 juin 1985, un Boeing 747 d’Air India disparaît des écrans radars en plein vol. L’avion vient d’être...
Comptant parmi les plus hauts dignitaires nazis, Heinrich Himmler, chef des SS et de la police allemande mais aussi...
En novembre 1942, la victoire des forces Alliées à El Alamein marque un tournant dans le déroulement du conflit....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site