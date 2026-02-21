John Fitzgerald Kennedy est abattu à Dallas, le 22 novembre 1963. Arrêté le jour du meurtre, le principal suspect de la fusillade, Lee Harvey Oswald, est lui-même tué 48 heures plus tard par Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit. Depuis 50 ans, les théories se multiplient autour de ces deux morts aux circonstances encore floues.