Ressources Dans la même catégorie

Podcast Robert Kennedy, l’autre tragédie Assassinat de Robert Kennedy, désistement de Lyndon Johnson, retour de Richard Nixon… la campagne présidentielle de 1968 a été...

Podcast Ernst Hanfstaengl, pianiste et confident de Hitler Franck Ferrand et ses invités retracent l’histoire d’Ernst Hanfstaengl, dit « Putzi », pianiste et confident d’Adolf Hitler…

Documentaire Ils voulaient changer le monde: une génération entre amour libre & révolte politique Et si l’histoire de toute une époque se racontait à travers les souvenirs intimes de quatre amis ? Le...

Documentaire Dictateurs et comédiens, des relations tumultueuses Entre fascination et haine, les dictateurs étaient rarement indifférents face aux figures mondiales du divertissement, et à leur popularité.

Documentaire 1993, une nouvelle ère dans l’histoire de la guerre La première attaque sur les tours jumelles ne les a pas fait tomber, mais c’était un avertissement pour ce...

Podcast Le mariage à trois de Lady Di Le mariage à trois de Lady Di fait référence à la relation de Lady Diana Spencer, qui était mariée...

Documentaire Gandhi : la non-violence comme arme En prônant la désobéissance civile, une forme de résistance pacifique, Gandhi a entraîné des milliers d’Indiens dans une lutte...

Documentaire L’année dernière a Vichy #2 Le nouvel « État français » naît le 10 juillet 1940 à Vichy, dans le théâtre du Grand Casino. En quelques...

Documentaire De l’Allemagne nazie à Israël, une tragédie sans fin Le 14 mai 1948 à Tel Aviv, sous les yeux émus de mille personnes, David Ben Gourion proclamait la...

Podcast Comment les fast-foods ont conquis la France Imaginez vous au « McDo », un burger dans une main et un verre de vin dans l’autre… C’était tout à...

Documentaire Les refrains du Nazisme #2 Scènes de cinéma, extraits de ballets, films tournés par des amateurs, spots publicitaires, dessins animés et séquences de pure...

Documentaire La Guerre Froide – Le gel, 1977-1981 (19/24) Elu en 1976, le président américain Jimmy Carter lance une ambitieuse politique de rupture avec les principes de la...

Documentaire Rétrospective Charles de Gaulle Documentaire du 10 novembre 1970. Dans une émission commune, la première et la deuxième chaîne rendent hommage au président Charles...

Documentaire La grande guerre 1914-1918 – La guerre est déclarée (1) L’assassinat le 28 Juin 1914 à Sarajevo de François-Ferdinand, prince héritier de l’empire austo-hongrois est le point de départ...

Documentaire Pieds-noirs, les exilés d’Algérie pour l’éternité L’Algérie a fêté cette année les 60 ans de son indépendance. 1962 marque aussi le rapatriement dans l’urgence de...

Documentaire Les refrains du nazisme #1 Scènes de cinéma, extraits de ballets, films tournés par des amateurs, spots publicitaires, dessins animés et séquences de pure...

Documentaire La montagne d’Hitler : les traces cachées Après sa prise de pouvoir en 1933, Hitler transforme sa résidence secondaire bavaroise, «L’Obersalzberg», en gigantesque complexe sécurisé assorti...

Documentaire Michel Drucker – Les premiers pas à la télévision De vous à moi – Serge Moati accueille Michel Drucker. Avec « De vous à moi », nous partirons...