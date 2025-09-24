Le maréchal Joukov est l’un des plus célèbres commandants militaires soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, souvent considéré comme un symbole de la victoire sur l’Allemagne nazie.
Assassinat de Robert Kennedy, désistement de Lyndon Johnson, retour de Richard Nixon… la campagne présidentielle de 1968 a été...
Franck Ferrand et ses invités retracent l’histoire d’Ernst Hanfstaengl, dit « Putzi », pianiste et confident d’Adolf Hitler…
Et si l’histoire de toute une époque se racontait à travers les souvenirs intimes de quatre amis ? Le...
Entre fascination et haine, les dictateurs étaient rarement indifférents face aux figures mondiales du divertissement, et à leur popularité.
L’océan comme seul horizon, la tempête comme quotidien. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des flottes de chalutiers...
La première attaque sur les tours jumelles ne les a pas fait tomber, mais c’était un avertissement pour ce...
Le mariage à trois de Lady Di fait référence à la relation de Lady Diana Spencer, qui était mariée...
En prônant la désobéissance civile, une forme de résistance pacifique, Gandhi a entraîné des milliers d’Indiens dans une lutte...
Le nouvel « État français » naît le 10 juillet 1940 à Vichy, dans le théâtre du Grand Casino. En quelques...
Le 14 mai 1948 à Tel Aviv, sous les yeux émus de mille personnes, David Ben Gourion proclamait la...
Imaginez vous au « McDo », un burger dans une main et un verre de vin dans l’autre… C’était tout à...
Scènes de cinéma, extraits de ballets, films tournés par des amateurs, spots publicitaires, dessins animés et séquences de pure...
Elu en 1976, le président américain Jimmy Carter lance une ambitieuse politique de rupture avec les principes de la...
Documentaire du 10 novembre 1970. Dans une émission commune, la première et la deuxième chaîne rendent hommage au président Charles...
L’assassinat le 28 Juin 1914 à Sarajevo de François-Ferdinand, prince héritier de l’empire austo-hongrois est le point de départ...
L’Algérie a fêté cette année les 60 ans de son indépendance. 1962 marque aussi le rapatriement dans l’urgence de...
Scènes de cinéma, extraits de ballets, films tournés par des amateurs, spots publicitaires, dessins animés et séquences de pure...
Après sa prise de pouvoir en 1933, Hitler transforme sa résidence secondaire bavaroise, «L’Obersalzberg», en gigantesque complexe sécurisé assorti...
De vous à moi – Serge Moati accueille Michel Drucker. Avec « De vous à moi », nous partirons...
Plus la fête est longue, plus la gueule de bois est douloureuse. Pendant une décennie, les banquiers, les gérants...
