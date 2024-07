Conférence

Les récents progrès de l’éthologie montrent que certains animaux proches de l’homme sont particulièrement sensibles, intelligents et capables d’activités culturelles : utilisations d’outils et de communications, manifestations de proto-morales ou de choix esthétiques. Dans ces conditions comment faut-il les traiter ? Peut-on leur attribuer certains droits et lesquels ? Et que faut-il faire quand de tels droits s’opposent au souhait de l’homme de développer sa médecine par l’expérimentation animale ?

Avec Georges Chapouthier.