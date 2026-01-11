La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes d’autrefois.
Réalisateurs : Jean-Philippe Macchioni et Dominique Garing
Enfant martyre, elle a dormi avec des chats errants et après une vie adulte incroyable, a fondé une école...
Ici résident plus de 800 animaux sauvages… Bienvenue au PAL !
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Israël, dans le désert du Néguev, c’est la lutte à mort entre une chauve-souris et...
Pour les ornithologues, spécialistes des oiseaux tropicaux, l’Hoazin est une bizarrerie archaïque. Pour les biologistes évolutionnistes, c’est un trésor,...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Thaïlande, des singes se nourrissent parfois de fruits de mer.
Big Mayor, plus connue sous le nom de l’île aux cochons, abrite un certain nombre de porcs sur ces...
Deux redoutables prédateurs des mers s’affrontent !
Aux Pays-Bas, des professionnels font la chasse aux ragondins qui minent la stabilité des digues en creusant des galeries....
Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...
Ce serpent préfère habituellement les environnements aquatiques ou semi-aquatiques. Il n’est pas venimeux, mais sa morsure est très douloureuse.
Jean-Claude Renaud est parvenu à faire reproduire les loutres en captivité. Il utilise une couveuse spéciale afin d’observer en...
Cette femelle affamée est partie à la chasse aux fourmis. Par chance, le sol est détrempé, ce qui va...
Le monde animal regorge de créatures fascinantes, et parmi celles-ci, les pécaris occupent une place unique. Souvent confondus avec...
La pêche au thon est un enjeu de l’économie de la mer en Nouvelle-Calédonie. Cette espèce, qui voyage sur...
Depuis plusieurs décennies, la perruche à collier s’est installée dans la région Île-de-France et s’est propagée dans toute la...
A Bornéo et Sumatra, Olivia Mokiejewski se rend au centre Animal Rescue International, dont les membres luttent pour sauver...
\r\nA Guam, une île du Pacifique, les chasseurs sont confrontés à une invasion massive de serpents bruns arboricoles et...
En Écosse, la société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux recueille les spécimens en danger dans...
