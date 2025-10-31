Documentaire

Steeve Côté nourrit depuis longtemps une passion pour un animal timide : la chèvre de montagne. Depuis 1994, ce professeur, chercheur et homme de terrain dirige la seule étude à long terme au monde sur l’écologie et le comportement de cet ongulé méconnu.

Chaque année, pendant plusieurs semaines, Steeve parcourt plusieurs centaines de kilomètres au nord du parc national de Jasper, au cœur des Rocheuses de l’Alberta.

La chèvre de montagne est un ongulé de la famille des Bovidés. En Amérique du Nord, les populations de chèvres de montagne – estimées entre 75 000 et 110 000 individus – résident principalement en Colombie-Britannique et en Alaska.

En Alberta, la chèvre de montagne a connu un déclin inquiétant de ses effectifs au cours du vingtième siècle. Le gouvernement a donc décidé, en 1988, d’interdire la chasse de l’espèce et de mettre en place un plan de gestion.

L’étude des chèvres de Caw Ridge permettra de mieux comprendre la dynamique et le comportement des groupes.

Documentaire : Humanima – Rencontre au sommet

Réalisation : Simon C. Vaillancourt

