Conférence



Le Groupe « ressource Gestion Risque Alcool Substances Psychoactives » a organisé le 4 juillet 2019 une conférence animée par M. Benjamin ROLLAND du CH Le Vinatier (psychiatre et addictologue, MCU à Lyon 1 et PH au CH Le Vinatier) : « L’addiction aux jeux vidéo, aux écrans et aux jeux de hasard et d’argent ».

Programme :

• Présentation de l’addiction aux jeux de hasard et d’argent vue par un patient expert (M. Pierre PERRET), un soignant Dr en psychologie (M. Gaëtan DEVOS) et un neuroscientifique (M. Guillaume SESCOUSSE).

• Articulation des enjeux biologiques, culturels, et psychologiques, liés à la présence des jeux d’argent dans la société, et à leurs risques addictifs.

• Présentation des règles de prévention en matière de jeu de hasard, pour les soignants non spécialisés et pour le grand public