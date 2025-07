Documentaire

Les groupes Les Goldman et Les Rabeats ressuscitent deux icônes majeures de la musique : Jean-Jacques Goldman et les Beatles. Ce reportage dévoile les coulisses de leur engagement, de leur passion, et de leur art de l’imitation respectueuse. Costumes, voix, instruments, tout est mis en œuvre pour retrouver l’esprit original.

À travers leurs témoignages et performances, ce film interroge la force du lien entre artistes disparus et générations actuelles, dans un hommage vibrant où émotion, mémoire et musique s’entrelacent.