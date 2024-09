Documentaire

Du début des années 60 à aujourd’hui, le rock a su évoluer pour conquérir les coeurs et les têtes. Dans cette série documentaire, riche en archives et en interviews des plus grandes stars du rock, on redécouvre les plus belles pages de son histoire. Chaque épisode se concentre sur un artiste ou un groupe phare qui a profondément influencé son époque. Ce premier volet retrace la courte carrière de Jimi Hendrix, icône du rock devenue une référence pour les musiciens des générations qui l’ont suivi. Ce premier épisode montre également l’influence du rhythm and blues sur toute une génération d’artistes britanniques comme les Stones, Cream et The Who.