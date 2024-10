Conférence

« La Sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix sur les places publiques », dit le livre des Proverbes (I,20). Elle s’est aussi exprimée en de nombreuses langues à de multiples époques, de la Méditerranée antique à l’Extrême-Orient. Toutes les cultures qui s’y sont succédé depuis quatre millénaires ont eu leurs propres conceptions de la sagesse, voire des conceptions contradictoires à l’intérieur d’une même aire culturelle. Les huit conférences de ce cycle présenteront les aspects les plus variés de riches traditions qui résonnent encore à notre époque en divers milieux. Sans aucune prétention à l’exhaustivité, elles voudraient plutôt être pour tous une incitation à poursuivre l’exploration d’un concept étroitement lié aux religions et à la philosophie. La sagesse diffère cependant du dogme religieux et du système philosophique en ce qu’elle viserait avant tout à apprendre à vivre. Mais est-ce bien là son seul but ? Que signifie vivre selon la Sagesse ? Il existe à ce sujet une infinité de textes en toutes langues d’où seront ici puisées quelques réponses…

Conférence par Nicolas Grimal.