La mort de Pompée, figure emblématique de la République romaine, marque un tournant décisif dans l’histoire de Rome. Rival de Jules César, Pompée le Grand a vu sa fin tragique scellée par une trahison en Égypte, révélant ainsi les enjeux politiques et les alliances fragiles de cette époque tumultueuse.

Le contexte de la rivalité entre César et Pompée

Gnaeus Pompeius Magnus, plus connu sous le nom de Pompée, a été l’un des plus grands généraux de Rome. Collaborateur et rival de César, leur relation a oscillé entre alliance stratégique et compétition acharnée. Après avoir formé le premier triumvirat avec Crassus et César, leur alliance s’est effondrée, menant à une guerre civile.

César, victorieux à la bataille de Pharsale en 48 avant J.-C., contraint Pompée à fuir. Ce dernier cherche alors refuge en Égypte, espérant y trouver le soutien nécessaire pour reprendre le pouvoir.

L’arrivée de Pompée en Égypte

L’Égypte, sous le règne du jeune Ptolémée XIII, est alors un royaume en proie à des luttes internes. Cléopâtre, la sœur de Ptolémée, revendique également le trône, aggravant les tensions. L’arrivée de Pompée en Égypte représente une opportunité pour Ptolémée XIII de se débarrasser d’un rival potentiel tout en gagnant les faveurs de César, dont la puissance croissante inquiète de nombreux dirigeants.

La trahison et l’assassinat de Pompée

Convaincu de recevoir un accueil favorable, Pompée débarque sur les côtes égyptiennes. Cependant, au lieu de l’hospitalité espérée, il est accueilli par une délégation perfide. Achillas, le commandant des forces de Ptolémée, et Lucius Septimius, un ancien centurion romain, montent à bord de son navire sous prétexte de le recevoir.

Le 28 septembre 48 avant J.-C., Pompée est assassiné de manière brutale. Trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance, il est poignardé à plusieurs reprises avant que sa tête ne soit coupée, un acte de déshonneur ultime pour un homme de sa stature. Sa tête est ensuite envoyée à César en signe de loyauté.

Les conséquences de la trahison

La mort de Pompée a des répercussions profondes. César, loin de célébrer cet acte, est horrifié par la brutalité de l’assassinat de son ancien allié et adversaire. Il ordonne des funérailles honorables pour Pompée et se tourne contre Ptolémée XIII, plongeant l’Égypte dans une nouvelle phase de conflits.

L’assassinat de Pompée en Égypte est un symbole de la perfidie et des dangers des jeux de pouvoir dans l’Antiquité. Il met en lumière la fragilité des alliances politiques et la cruauté des luttes pour le pouvoir.

Conclusion

La fin tragique de Pompée en Égypte demeure un épisode marquant de l’histoire romaine, illustrant la brutalité et la trahison qui pouvaient sceller le destin des plus grands hommes. Rival de César jusqu’à la fin, Pompée a payé de sa vie les ambitions et les manœuvres politiques de son temps. Cet événement rappelle combien la quête de pouvoir peut être impitoyable, laissant derrière elle un héritage de violence et de trahison.