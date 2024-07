Podcast

Dans la cour Khorsabad, deux gigantesques taureaux ailés à tête d’homme nous observent. Sculptés il y a près de trois mille ans, ils ont quelque chose de tranquille et même de bienveillant. Ils sont cependant porteurs d’une terrible malédiction.

Découverts dans la ville antique de Khorsabad, qui était la capitale de l’Empire assyrien sous le règne du roi Sargon II, ces sculptures ont joué un rôle crucial non seulement dans l’ornementation des palais royaux mais aussi dans la symbolique religieuse et politique de l’époque.

Les taureaux ailés se distinguent par leur corps imposant, celui d’un taureau puissant, associé à des ailes d’aigle et une tête humaine. Cette combinaison audacieuse de caractéristiques animales et humaines n’est pas simplement décorative mais revêt une signification profonde. Dans la culture assyrienne, ces créatures étaient perçues comme des gardiens protecteurs, des entités surnaturelles veillant à la sécurité et à la prospérité du royaume. Ils étaient souvent placés en positions stratégiques, notamment à l’entrée des palais et des temples, pour protéger ces lieux sacrés et officiels contre les mauvais esprits et les menaces.

Les détails artistiques des taureaux ailés témoignent de l’extraordinaire habileté des artisans assyriens. Chaque sculpture est ornée de reliefs minutieux, montrant des détails précis dans les plumes des ailes, la musculature du taureau et les ornements de la tête humaine, qui est parfois représentée avec une barbe et des moustaches stylisées. Ces caractéristiques sont non seulement esthétiques mais également symboliques, chaque élément étant soigneusement conçu pour renforcer l’aura de puissance et de majesté des sculptures.

En outre, les lamassus étaient souvent associés à des inscriptions cunéiformes. Ces inscriptions, gravées sur les blocs de pierre eux-mêmes, fournissent des informations cruciales sur les règnes des souverains, les événements marquants et les réalisations des rois. Elles jouent un rôle clé dans l’étude historique et archéologique de la période assyrienne, offrant des aperçus précieux sur la politique et la culture de l’époque.