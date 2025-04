Conférence

Dans les faubourgs de la ville antique de Vienne, une fouille préventive menée par Archeodunum s’est déroulée en 2017 sur une parcelle de 7000 m², en préalable à la construction de quatre immeubles de logements. Les investigations ont exhumé un quartier entier de la colonie, installé entre la voie de Narbonnaise et la rive droite du Rhône, où se mêlent domus aux riches mosaïques, espaces publics et bâtiments commerciaux. Les vestiges présentent un état de conservation exceptionnel en raison de la destruction de ce secteur par des incendies violents, qui ont eu lieu successivement à la fin du 1er siècle et au début du 3e siècle après J.-C., et qui l’ont transformé en une véritable « petite Pompéi viennoise ».