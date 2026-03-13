Le cycle troyen fut, sans conteste, l’un des plus fameux cycles mythologiques de la Grèce antique, un succès dû en partie au poème l’Iliade rédigé par Homère au VIIIe siècle av. J.-C. Cette oeuvre connut une remarquable postérité, comme en témoigne le succès en 2004 du film Troie, péplum du réalisateur hollywoodien Wolfgang Petersen. C’est cet engouement pour les héros grecs et troyens qui, à partir de 1870, poussera le philologue autodidacte Heinrich Schliemann à retrouver les ruines d’Ilion, identifiée dès l’Antiquité comme site de la légendaire Troie. A l’occasion de la parution de l’ouvrage « Troie, portrait historique d’un site mythique » (Lemme-Edit-Maison), Thierry Piel propose une redécouverte de la passionnante histoire de Troie.