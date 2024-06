Podcast



Cléopâtre VII, connue sous le nom de Cléopâtre, la déesse du Nil, incarne la figure emblématique de la dernière souveraine de la dynastie des Ptolémée. Déesse-reine et femme serpent, elle a su marquer l’histoire par sa beauté légendaire, son intelligence stratégique et ses relations tumultueuses avec certains des hommes les plus puissants de son époque.

Cléopâtre naît en 69 av. J.-C. à Alexandrie, capitale de l’Égypte ptolémaïque. Elle est la fille de Ptolémée XII et est éduquée dans une atmosphère imprégnée de culture hellénique. Contrairement à ses prédécesseurs, Cléopâtre apprend l’égyptien, ce qui lui permet de se rapprocher de ses sujets. Son charisme et sa connaissance des traditions égyptiennes renforcent son image de déesse vivante, incarnation de la déesse Isis sur terre.

À la mort de son père en 51 av. J.-C., elle hérite du trône avec son frère Ptolémée XIII, conformément à la coutume de co-régence de la dynastie. Cependant, des tensions politiques éclatent rapidement entre les deux souverains, entraînant une guerre civile. Cléopâtre, avec son sens aigu de la diplomatie et de l’intrigue, cherche alors à s’allier à Jules César, l’homme fort de Rome.

Cléopâtre et Jules César se rencontrent en 48 av. J.-C. lors de la bataille de Pharsale. Cléopâtre, usant de son charme et de son esprit, réussit à s’introduire dans le palais royal enveloppée dans un tapis, où elle rencontre César. Cette scène mythique marque le début de leur relation. César aide Cléopâtre à reconquérir son trône, éliminant Ptolémée XIII. De leur union naît un fils, Ptolémée XV, surnommé Césarion.

Après l’assassinat de Jules César en 44 av. J.-C., Cléopâtre retourne en Égypte. Sa position politique devient de plus en plus précaire face à la montée de Marc Antoine, l’un des membres du Second Triumvirat romain. En 41 av. J.-C., Cléopâtre et Marc Antoine se rencontrent à Tarse. Leur histoire d’amour passionnée et leur alliance politique vont bouleverser le destin de l’Égypte et de Rome.

Cléopâtre épouse Marc Antoine et ils ont trois enfants ensemble : Alexandre Hélios, Cléopâtre Séléné et Ptolémée Philadelphe. Leur relation est aussi politique que romantique. Ils se soutiennent mutuellement dans leurs ambitions de pouvoir, mais cette alliance suscite l’hostilité d’Octave, futur empereur Auguste, qui voit en eux une menace à sa propre autorité.

La confrontation finale entre les forces de Marc Antoine et d’Octave a lieu lors de la bataille d’Actium en 31 av. J.-C. La flotte de Cléopâtre et Marc Antoine est vaincue, forçant les deux amants à fuir vers Alexandrie. Coincés dans une impasse, et face à une mort certaine, Marc Antoine se suicide en 30 av. J.-C. Cléopâtre, refusant d’être exhibée comme trophée de guerre par Octave, choisit également de se donner la mort, selon la légende, en se faisant mordre par un aspic, devenant ainsi la femme serpent dans l’imaginaire collectif.

La mort de Cléopâtre marque la fin de la dynastie des Ptolémée et le début de l’ère romaine en Égypte. Elle laisse derrière elle un héritage fascinant qui continue de captiver l’imagination des artistes et du public. Cléopâtre est célébrée dans la littérature, le théâtre, le cinéma et l’art, immortalisée comme la déesse (mortelle) du Nil, symbole éternel de beauté, de pouvoir et de tragédie.