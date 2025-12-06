Ressources Dans la même catégorie

Conférence Bérose, entre les Babyloniens et les Grecs Le prêtre babylonien Bérose présenta en grec au IIIe siècle av. J.-C. les caractéristiques de la civilisation babylonienne dans...

Documentaire Ramsès II : la momie qui défie le temps Depuis plus de 3000 ans, la momie de Ramsès II défie le temps et passionne les égyptologues. Les embaumeurs...

Documentaire Alexandrie: à la découverte des cités englouties Depuis plus de quinze ans, Franck Goddio et son équipe explorent les eaux d’Alexandrie et de la baie d’Aboukir....

Podcast Sur les traces des Gaulois Les bandes dessinées d’Astérix et Obélix nous racontent la jolie légende du peuple Gaulois. Ils sont d’infatigables bagarreurs sympathiques...

Podcast Pertinax, l’affranchi devenu empereur Peu d’hommes ont connu une ascension aussi spectaculaire que Publius Elvius Pertinax : fils d’un ancien esclave, il devient...

Podcast La domination macédonienne sur la Grèce (359-323 av. J.-C.) Après la guerre de Péloponnèse et l’âge d’or d’Athènes, la Grèce semble entrer dans une période de déclin. Storiavoce...

Documentaire -52 Alésia – Quand l’histoire fait dates La défaite d’Alésia, en 52 avant J.-C., met fin à la guerre des Gaules, immortalisée par son vainqueur, Jules...

Documentaire Mohenjo-Daro, la colline des morts Ce site constitue un véritable mystère, affirment les archéologues, lesquels avaient juré, avant la découverte de Mohenjo-Daro, qu’aucune véritable...

Documentaire La face cachée d’Athènes L’historien Michael Scott explore les trésors cachés de la capitale grecque. Il utilise une technologie de pointe d’imagerie par...

Documentaire Cléopâtre : mère, maîtresse, meurtrière, reine (1/2) Cléopâtre, la dernière reine égyptienne et l’une des femmes les plus légendaires de l’histoire. Une belle séductrice qui a...

Documentaire -399, le procès de Socrate Pourquoi Socrate a-t-il été condamné par la cité d’Athènes ? La figure du maître à penser, susceptible de subvertir...

Documentaire Les animaux sacrés des pharaons De nombreux mystères continuent de planer sur l’Egypte antique. Parmi eux, la pratique de l’embaumement des animaux laisse encore...

Documentaire Les mystères du buste de Néfertiti L’historien de l’art Henri Stierlin n’en démord pas : le buste de Néfertiti est un faux. Découverte le 6 décembre...

Article Quel était le but des arcs de triomphe chez les Romains ? Les arcs de triomphe sont des structures emblématiques de l’architecture romaine, souvent associées aux grandes victoires militaires et aux...

Documentaire Comment l’invention du fer à cheval a transformé l’Empire romain Ce simple bout de métal, à travers son impact dans le transport, la guerre ou encore la communication, a...

Documentaire Psyché, la belle et la bête | Les grands mythes Une exploration de la mythologie grecque et de ses récits originels. Dans ce mythe qui a traversé les âges...