Après un énième massacre lors d’une conquête territoriale, Ashoka Maurya fit une rencontre qui bouleversa sa vie.
Après un énième massacre lors d’une conquête territoriale, Ashoka Maurya fit une rencontre qui bouleversa sa vie.
Le prêtre babylonien Bérose présenta en grec au IIIe siècle av. J.-C. les caractéristiques de la civilisation babylonienne dans...
Depuis plus de 3000 ans, la momie de Ramsès II défie le temps et passionne les égyptologues. Les embaumeurs...
Depuis plus de quinze ans, Franck Goddio et son équipe explorent les eaux d’Alexandrie et de la baie d’Aboukir....
En octobre 2020, un drone repère un nouveau dessin mystérieux à Nazca, au Pérou. Un lieu qui recèle de...
Les bandes dessinées d’Astérix et Obélix nous racontent la jolie légende du peuple Gaulois. Ils sont d’infatigables bagarreurs sympathiques...
Peu d’hommes ont connu une ascension aussi spectaculaire que Publius Elvius Pertinax : fils d’un ancien esclave, il devient...
Après la guerre de Péloponnèse et l’âge d’or d’Athènes, la Grèce semble entrer dans une période de déclin. Storiavoce...
La défaite d’Alésia, en 52 avant J.-C., met fin à la guerre des Gaules, immortalisée par son vainqueur, Jules...
Ce site constitue un véritable mystère, affirment les archéologues, lesquels avaient juré, avant la découverte de Mohenjo-Daro, qu’aucune véritable...
L’historien Michael Scott explore les trésors cachés de la capitale grecque. Il utilise une technologie de pointe d’imagerie par...
Cléopâtre, la dernière reine égyptienne et l’une des femmes les plus légendaires de l’histoire. Une belle séductrice qui a...
Pourquoi Socrate a-t-il été condamné par la cité d’Athènes ? La figure du maître à penser, susceptible de subvertir...
La découverte du fer, vers 1100 ans avant Jésus-Christ, correspond à une époque sombre de l’histoire de l’Humanité. Les...
De nombreux mystères continuent de planer sur l’Egypte antique. Parmi eux, la pratique de l’embaumement des animaux laisse encore...
L’historien de l’art Henri Stierlin n’en démord pas : le buste de Néfertiti est un faux. Découverte le 6 décembre...
Les arcs de triomphe sont des structures emblématiques de l’architecture romaine, souvent associées aux grandes victoires militaires et aux...
Ce simple bout de métal, à travers son impact dans le transport, la guerre ou encore la communication, a...
Une exploration de la mythologie grecque et de ses récits originels. Dans ce mythe qui a traversé les âges...
Le 24 août de l’an 79, à midi, le Vésuve entre en éruption et engloutit Pompéi sous quinze mètres...
L’incroyable destin de Fu Hao, jeune femme intrépide devenue reine majeure et cheffe de guerre respectée. Ce documentaire-fiction fait...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site