Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a prospéré grâce à l’innovation et au mélange des diverses cultures des territoires qu’il a conquis.
L’incroyable destin de Fu Hao, jeune femme intrépide devenue reine majeure et cheffe de guerre respectée. Ce documentaire-fiction fait...
La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...
En 331 avant notre ère, durant ses conquêtes, Alexandre le Grand fonde en Egypte une ville qui porte son...
La civilisation égyptienne antique, célèbre pour ses pyramides, ses pharaons, ses momies et ses tombeaux, a prospéré pendant des...
Un archéologue enquête sur le site du Vésuve et nous explique comment l’éruption s’est déroulée et quelles en ont...
Andrew Birley dirige un groupe de volontaires pour fouiller Vindolanda. Cet immense fort frontalier se situe à quelques kilomètre...
La cité de Rome a un jour été une cité-État vulnérable, mais la construction d’un mur de 10 mètres...
Vivre en Gaule à l’époque romaine, c’était se trouver à la croisée de deux mondes, dans un quotidien façonné...
Les fouilles du début du 20e siècle ont permis de grandes découvertes sur ce complexe, qui garde pourtant de...
Le parc archéologique national de Tierradentro abrite un trésor qui ne se trouve pas en surface, mais plusieurs mètres...
La mythologie grecque racontée par François Busnel. On connaît Héraclès pour sa force inégalée et les douze travaux qu’elle...
Le nom de Vercingétorix nous apparaît comme un nom de légende qui, jusqu’à nos jours, donne aux défaites françaises...
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
L’ancienne Mésopotamie a prouvé qu’une terre fertile et des connaissances nécessaires à sa culture étaient recette de richesse et de civilisation. Découvrez...
Ramsès aurait été vénéré un millénaire après sa mort, soit beaucoup plus longtemps que les autres pharaons.
En 490 avant J.C., sur la plaine de Marathon, les Athéniens, menés par le stratège Miltiade, se lancent dans...
Une histoire passionnante, trop longtemps cachée, de la rencontre des racines juives et grecques de l’Occident, en compagnie de...
Les arcs de triomphe sont des structures emblématiques de l’architecture romaine, souvent associées aux grandes victoires militaires et aux...
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
En bordure du plateau de Gizeh, des archéologues ont découvert les fondations d’une gigantesque pyramide, qu’ils présument être la...
