Conférence

Dans l’espace d’actualité du département des arts de l’Islam une quinzaine d’œuvres aux datations et aux origines géographiques diverses (du 9e au 19e siècle, de l’espace méditerranéen au sous-continent indien) sont réunies pour mettre en lumière cette saison l’art de la marqueterie et du bois incrusté.

Nous explorerons plus particulièrement deux pans distincts de l’histoire de la marqueterie et de l’incrustation sur bois dans le monde islamique : d’une part, les développements et transformations, dans différentes régions du monde islamique (Monde méditerranéen et Moyen-Orient), d’une marqueterie géométrique, ainsi que ses échos dans certaines productions d’Italie et d’Espagne ; d’autre part, le remarquable essor, à partir du 16e siècle, d’un mobilier marqueté ou incrusté fabriqué dans le sous-continent indien, dont la production fut stimulée, au Gujarat et sur la côte de Malabar notamment, par l’établissement de comptoirs commerciaux européens.