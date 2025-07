Infographie | 4 dates clés de l’histoire du cinéma français

Infographie

Le cinéma français possède une histoire riche, jalonnée de moments fondateurs qui ont marqué l’évolution du 7ᵉ art, en France comme à l’international. De l’invention du cinématographe à la consécration d’un film muet aux Oscars, certaines dates symbolisent des ruptures, des innovations ou des réussites éclatantes.

Voici quatre moments incontournables qui ont façonné l’histoire du cinéma français.

1895 : la naissance du cinéma avec les frères Lumière

Le 28 décembre 1895 marque ce que beaucoup considèrent comme la véritable naissance du cinéma. Ce jour-là, à Paris, dans le Salon indien du Grand Café, les frères Louis et Auguste Lumière organisent la première projection publique payante de films tournés avec leur invention, le cinématographe.

Dix courts métrages sont présentés, dont La Sortie de l’usine Lumière à Lyon. L’événement provoque l’étonnement et l’émerveillement du public, encore jamais confronté à des images en mouvement projetées sur grand écran.

Cette date fonde non seulement le cinéma français, mais aussi l’idée même du cinéma tel qu’on le connaît aujourd’hui. Les frères Lumière posent ainsi les bases d’un art et d’une industrie en pleine expansion à venir.

1931 : le cinéma français découvre le parlant

En 1931, le cinéma français entre dans une nouvelle ère avec La Chanson de Paris de René Clair, considéré comme le premier film parlant français.

Deux ans plus tôt, les Américains avaient déjà franchi le pas avec The Jazz Singer, mais cette œuvre marque l’adaptation française à cette innovation technologique majeure.

Avec l’introduction du son, la narration cinématographique se transforme. Le jeu des acteurs évolue, la musique prend un rôle central, et le dialogue devient un outil narratif essentiel. Ce tournant influence durablement les styles, les genres et la manière dont les films sont conçus, produits et perçus en France.

1959 : le souffle de la Nouvelle Vague

L’année 1959 est emblématique d’une profonde révolution artistique dans le cinéma français. François Truffaut réalise cette année-là Les Quatre Cents Coups, film emblématique du mouvement de la Nouvelle Vague.

Aux côtés de cinéastes comme Jean-Luc Godard, Claude Chabrol ou Éric Rohmer, Truffaut propose un regard neuf sur le cinéma : tournages en extérieur, caméra légère, acteurs non professionnels, narration plus libre, introspection.

Cette volonté de rupture avec le cinéma de studio et les conventions établies donne naissance à une série de films marquants, influents et profondément novateurs. La Nouvelle Vague devient le symbole d’un cinéma d’auteur libre et audacieux, qui marquera des générations de réalisateurs en France et dans le monde.

2011 : The Artist conquiert Hollywood

Le 26 février 2012, The Artist de Michel Hazanavicius remporte cinq Oscars, dont celui du meilleur film. Mais le tournage de ce projet ambitieux débute en 2008, et sa sortie française a lieu en 2011.

Ce film muet en noir et blanc, hommage aux débuts du cinéma hollywoodien, réussit l’exploit de séduire le public et la critique aux États-Unis, un marché traditionnellement difficile pour les productions françaises.

Avec ce triomphe, le cinéma français montre sa capacité à innover tout en rendant hommage à ses racines. The Artist incarne le lien entre tradition et modernité, et démontre que l’audace artistique peut encore surprendre sur la scène internationale.

C’est une reconnaissance mondiale de la vitalité et de la créativité du cinéma hexagonal.