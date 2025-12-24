Bien plus qu’une starlette en perte de vitesse dont les déboires ont alimenté tous les tabloïds, Lindsay Lohan est...
Thomas ASTRUC est le créateur et réalisateur d’une série d’animation qui compte des millions de fans partout dans le...
Voici l’histoire de la façon dont les super-héros des bandes dessinées ont pris vie au cinéma, des films Batman...
Plongez dans l’intimité des amours les plus troublantes de l’âge d’or hollywoodien ✨ De Rita Hayworth à Mickey Rooney,...
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilité : les super héros sont souvent confrontés à des dilemmes cornéliens. Entre...
Comédien, acteur, réalisateur… Alex Lutz s’est fait connaître pour son rôle de Catherine dans La Revue de presse de...
De la lumière à l’ombre, Brigitte Bardot traverse les scandales, l’amour, la gloire et la solitude. Icône libre, femme...
Cette conférence de Théo Esparon, doctorant à l’université Paris Nanterre, propose de jeter une passerelle entre peinture impressionniste et...
Pierre Arditi se confie en toute intimité et revient sur son parcours d’acteur…
Matthew McConaughey est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain né le 4 novembre 1969 à Uvalde,...
Un documentaire consacré au dernier chef d’oeuvre de Sergio Leone : « Once Upon A Time In America ».
Dans son dernier long métrage, la cinéaste Marion Hänsel – disparue en 2020 – revisite sa vie dans un émouvant...
Ousmane Sembène est un écrivain, réalisateur, acteur et scénariste majeur de l’Afrique contemporaine, connu pour ses partis pris militants...
Celui qui a créé le couple mythique Bourvil – Louis de Funès, qui a offert à Jean-Paul Belmondo et...
Dans le monde entier, des millions d’enfants ont un point commun avec leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrières...
Jane Birkin a conquis le coeur de Gainsbourg et des Français. Enfant fragile, Lolita à pygmalion, mère bohème, actrice accomplie,...
Personne n’aurait imaginé que cet acteur calme et serein, en apparence heureux dans sa vie de couple, tomberait amoureux...
Qu’il s’oppose à James Bond dans « Casino Royale » ou compose sa musique par amour dans « Coco Chanel », Mads Mikkelsen...
C’est une figure familière des Français : regard expressif, bouille ronde, voix grave, nature généreuse, caractère entier. Bernard Blier...
C’est LA star française, et il n’a pas oublié sa région natale !
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site