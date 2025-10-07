Documentaire

Matthew McConaughey est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain né le 4 novembre 1969 à Uvalde, au Texas, aux États-Unis.

Révélé par Génération rebelle en 1993, il est considéré dans les années 1990 comme un jeune espoir du cinéma américain et tourne avec des réalisateurs comme Steven Spielberg (Amistad), Robert Zemeckis (Contact) et Ron Howard (En direct sur Ed TV).

À partir des années 2010, il se détourne des comédies romantiques en s’orientant vers des films plus sombres ; il reçoit de nombreuses critiques positives pour ses performances dans Bernie, Magic Mike, Killer Joe, ou encore Mud : Sur les rives du Mississippi. Depuis 2011, le terme de « McConnaissance2,3 » est utilisé pour désigner l’évolution de l’acteur.

Il est l’un des deux acteurs principaux de la série True Detective, qui obtient un accueil record, sa performance lui valant une nomination pour l’Emmy Award du meilleur acteur.

En 2014, il remporte l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation dans le film dramatique Dallas Buyers Club et est à l’affiche du film Interstellar de Christopher Nolan.