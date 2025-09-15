L’un des hommes qui a profondément marqué le XXè siècle est un misanthrope, un visionnaire qui mourut seul au sommet de sa tour. Grâce à sa conception moderne du cinéma, il va lancer la carrière de plusieurs stars dont celle de Jane Russell ! Howard Hughes, fut l’homme le plus riche du monde, un homme capable de bouger des montagnes. Il avait la passion des avions, du cinéma et des femmes. La rencontre entre Howard Hughes et Jane Russell permettra à la carrière de la jeune actrice de décoller.
Réalisateur : Laurent Préyale