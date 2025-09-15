Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Erich von Stroheim et Carl Laemmle – Légendes du Cinéma Immigré autrichien, Erich Von Stroheim entre dans les studios de Hollywood en 1914. L’engagement des Etat-Unis dans la Première...

Documentaire Clark Gable & Carole Lombard – Légendes du Cinéma Acteurs adulés dont les carrières brillaient dans les années 30, Clark Gable et Carole Lombard ont vécu la plus...

Documentaire Boris Karloff & Bela Lugosi – Légendes du Cinéma C’est une paire de boulons sur le cou et des canines bien affûtées qui ont marqué à tout jamais...

Conférence Analyse d’Elephant de Gus Van Sant Elephant suit plusieurs lycéens dans une journée banale, qui finit en massacre lorsqu’un duo de jeunes (Alex et Eric)...

Article Top 5 des films avec Tom Cruise à ne pas manquer Vous découvrirez que l’étendue du jeu de Tom Cruise dépasse largement le statut de héros d’action à travers cinq...

Documentaire Gary Cooper & Patricia Neal – Légendes du Cinéma Personne n’aurait imaginé que cet acteur calme et serein, en apparence heureux dans sa vie de couple, tomberait amoureux...

Podcast Jean-Claude Brialy raconte François Truffaut François Truffaut, figure emblématique de la Nouvelle Vague, a profondément marqué l’histoire du cinéma français par son regard sensible,...

Documentaire Katharine Hepburn & Spencer Tracy – Légendes du Cinéma Rarement couple fut plus mal assorti. Anglo-saxonne, elle était protestante, sportive, optimiste et doté d’un solide sens de l’humour....

Documentaire C’est là, c’est pas ailleurs Parallèlement à l’édification d’un centre culturel, un groupe d’une trentaine de personnes s’engage dans une aventure théâtrale intense qui...

Documentaire La naissance de Charlot Comment, il y a un siècle, un obscur acteur de music-hall anglais devint une star mondiale en réinventant le...

Podcast Kristen Stewart, la vampire insoumise Pendant des années, Kristen Stewart était principalement connue comme l’interprète de Bella Swan dans Twilight, la saga de vampires...

Documentaire La naissance de Charlot Documents inédits ou rares , extraits de films et entretiens avec de fins connaisseurs de Chaplin recomposent ce moment...

Documentaire Ava Gardner & Frank Sinatra – Légendes du cinéma Pendant plus de cinq ans, elle, « le plus bel animal du monde » et lui, « the voice...

Documentaire Jean Moncorgé, la face cachée de Jean Gabin Ses rôles et sa présence à l’écran ont fait de Jean Gabin une légende du cinéma français. Ce documentaire...

Documentaire Le théâtre-forum, passeur de frontières Documentaire de 52 minutes sur la 10 ème édition du Festival Sénégalais de Théâtre-Forum « Allons encore plus loin...

Documentaire Vincente Minnelli & Kirk Douglas – Légendes du Cinéma Bien que Vincente Minnelli soit connu pour ses musiques et Kirk Douglas pour ses rôles dans des films d’action,...

Documentaire Alain Delon, l’ombre au tableau Karl Zéro et Daisy d’Errata passent au crible le mythe Delon, cherchant à comprendre pourquoi l’acteur d’exception a choisi, à un tournant...