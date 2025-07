Documentaire

Aux abords de l’Océan Indien, la Papouasie reste l’un des derniers territoires inexplorés de la planète. Deux scientifiques, Laurent, biologiste à l’IRD, et son étudiant indonésien Kadar, partent avec une équipe de chercheurs dans la jungle pour trouver et sauver les rares poissons arc-en-ciel, en danger à cause du braconnage et du marché mondial. Leur mission scientifique se transforme rapidement en une série d’imprévus et de mésaventures. Laurent nous raconte de l’intérieur cette odyssée dans un territoire où la nature devient parfois un piège.