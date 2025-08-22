Documentaire

Fred et Laure et leurs deux enfant poursuivent leur voyage en Asie du Sud à la rencontre des protectrices et protecteurs de la nature.

Journaliste et directrice d’un écolodge, Bronwen Evans est passionnée depuis de nombreuses années par la mangrove de Thaïlande. C’est elle qui guide la famille au cœur de ce labyrinthe naturel.

La famille fait ensuite la rencontre de Thakorn Kakhaïkitthawat, un biologique qui élève des poissons…pour les relâcher dans l’océan et Tan Loke Mun, l’architecte de la première maison « verte » de Kuala Lumpur en Malaisie.

Réalisation : Fred Cebron

