Conférence

Pour la collapsologie (la science de l’effondrement), la fin est proche. Peut-on encore vivre en ville à court, moyen ou long terme ? La ville se réinvente. Depuis les années 1990 / 2000, le changement climatique entre dans les consciences, modifie les habitudes de consommation, remet en cause les comportements individuels et les modes de déplacements quotidiens. D’autres façons de vivre la ville sont encore à inventer, reposant sur l’usage de techniques innovantes dans la construction, le biomimétisme et les services écosystémiques.