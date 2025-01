Documentaire

Paradis des baleiniers au XIXè siècle et terres de nombreux naufrages, les archipels de Crozet et Kerguelen, et les îles de Saint-Paul et Amsterdam situés entre les « quarantièmes rugissants » et les « cinquantièmes hurlants » au milieu de l’océan Indien, font partie des Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Ce film est un hommage rendu à la nature. L’homme y est volontairement absent, afin de donner toute sa place à la force des paysages.