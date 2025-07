Documentaire

La Turquie, berceau des civilisations, trait d’union entre l’Orient et l’Occident, a pour capitale Istanbul. Au fil des siècles, Istanbul la cosmopolite a été marquée par divers courants religieux. Mais à l’image de ses innombrables mosquées, la Turquie est restée terre d’islam, malgré l’orientation résolument laïque prise dans les années 20, après la chute de l’Empire Ottoman. L’islam perdure avec vigueur grâce à l’héritage spécifique et original des confréries mystiques dont le soufisme est l’un des représentants les plus marquants. Faouzi Skali, professeur et écrivain marocain, lui-même membre d’une confrérie soufie, précise le rôle essentiel du soufisme ….