L’île des Pins, petit système insulaire situé au sud-est de la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie, est accessible par bateau et par avion depuis Nouméa. L’île est l’un des lieux les plus touristiques de l’archipel et possède de nombreux atouts dont ses grandes plages de sable blanc fin (réputées pour leur qualité) et les couleurs de son lagon.