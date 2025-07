Documentaire

En temps de crise, au restaurant, les Français font de plus en plus attention à l’addition. Et pour les pousser à consommer plus, les restaurateurs ne manquent pas d’imagination, des techniques de vente qui sont apprises en formation et qui se révèlent très efficaces. Alors quels sont les secrets des serveurs pour alourdir l’addition ?

Un reportage de Noémie Seguin.