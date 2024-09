Podcast

Dans cet épisode, on va parler IDR et LCD automatisée ! L’IDR, c’est l’immeuble de rapport. Ce fameux immeuble que la grande majorité des investisseurs débutants envient à tous ceux qui en font la promotion (et ils sont nombreux !) ou en détiennent. En fait, ce n’est ni plus ni moins qu’un immeuble en monopropriété avec des locataires à l’intérieur, souvent dans les contrées lointaines des grandes villes pour maximiser le rendement. Pourquoi de « rapport » ? Parce que ça rapporte. La LCD, c’est la location courte durée. Il s’agit donc d’un type de location de type airbnb ou booking, à la nuitée. Dans la LCD, on retrouve également la location saisonnière.