Documentaire

Loin d’une image désuète, la vente à domicile connaît aujourd’hui un regain d’intérêt. Elle s’est modernisée et professionnalisée grâce à la création de la Fédération de la Vente Directe (FVD) en 1966 et à la mise en place du statut VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) en 1993. La vente à domicile peut représenter un complément de revenu non négligeable voire dans un second temps un formidable levier professionnel en devenant une activité à temps complet. En outre, l’activité de vendeur à domicile offre de multiples avantages : indépendance, autonomie, bonne adéquation entre travail et vie de famille… Mais la vente à domicile est aussi et avant tout créatrice de lien social, elle permet de remettre de l’humain dans la relation vendeur – acheteur. En somme, c’est un excellent remède anti-crise ! Un documentaire de Romain Perrot & Juliette Chapalain