Documentaire

La fraude fiscale a encore battu un record avec 14,6 milliards d’euros… Mais d’après le ministère de l’Économie, la somme est bien plus astronomique : chaque année, c’est plus de 10% du PIB de la France, soit plus de 250 milliards d’euros, qui échappent à toute forme d’impôt. Si cet argent disparaît des radars du fisc, il ne s’évapore pas.Il circule dans des réseaux occultes, avant d’être blanchi dans l’économie réelle. Le cash, produit de la fraude, est la matière première de ces réseaux.De la femme de ménage payée au « black », au restaurateur indélicat qui « oublie » de déclarer quelques milliers d’euros, du notaire au comptable véreux, de l’entrepreneur du BTP aux réseaux criminels, champions des carrousels à la TVA, la fraude est un terrain de jeu pratiqué dans toutes les couches de la société.Ce documentaire raconte la fraude et les fraudeurs dans tous leurs états, mais aussi la traque menée par les agents de Bercy et les différentes brigades financières de la police. Grâce à nos accès, nous allons décrire, en séquences, ses acteurs, ses mécanismes et ses réseaux et surtout répondre à une question : la riposte de l’état est-elle à la hauteur de la fraude.

Réalisateur : Vescovacci Nicolas, Denzler Kevin