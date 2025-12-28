Documentaire

Depuis le début de la crise, les guichets de prêt sur gage ne désemplissent pas, 700 personnes par jour à Paris en moyenne : c’est 50% de plus qu’il y a 5 ans. Que ce soit pour se nourrir ou pour payer les impôts, cela fait 400 ans que le Crédit municipal dépanne les Français. « Ma tante », surnom du programme, c’est la France en crise qui défile et Paris est devenu l’usine du prêt sur gages.

Nathalie et Arnaud viennent gager leurs alliances pour 82 euros, Sabine, 46 ans ou Josette, 75 ans viennent vendre leurs bijoux de famille pour quelques billets qui leur permettront de boucler la fin de mois, de se refaire une santé… Quant aux experts, ils sont cachés derrière des cloisons, se barricadent pour ne pas compatir à la détresse des clients, tout en évaluant l’authenticité des objets.

Et ce sont des trésors que renferment les stocks de ma Tante, où on trouve pêle-mêle des poupées Vaudou, des robes vintage, des tapis, un stock de fourrures exceptionnel, et même des tableaux de grands maîtres. Au total, c’est un million d’objets qui dorment au Crédit Municipal.



Un documentaire de Delphine Kluzek