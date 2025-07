Conférence

La culture pieds-noirs est riche et complexe, issue de la présence française en Algérie de 1830 à 1962. Les Pieds-Noirs étaient des citoyens français et d’autres nationalités européennes qui vivaient en Algérie durant cette période. Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, la plupart d’entre eux sont retournés en France ou ont émigré vers d’autres pays. Cette communauté est caractérisée par son mélange unique de cultures et d’influences, incorporant des éléments français, espagnols, italiens, et des traditions algériennes autochtones.