Documentaire



Guy Boisson vit à Rangiroa, dans l’archipel polynésien, c’est un grand spécialiste de la pêche du Mahi Mahi. Le Mahi Mahi est un poisson délicat et cher, car sa capture est difficile et rare. Guy est considéré comme le meilleur chasseur de Mahi Mahi de l’Archipel. Ses exploits de pêche sont entrés dans l’histoire de l’île. Il maitrise non seulement les techniques de ses ancêtres, mais il les a poussées encore plus loin. Une fois, il a attrapé 42 Mahi-Mahi en une seule expédition ! Un documentaire de Jean Queyrat & Jérôme Ségur.