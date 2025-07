Documentaire

Entre Detroit la ville américaine et Windsor côté canadien, il n’y a qu’une rivière. Tout rapprochait les deux cités, à commencer par l’activité de l’industrie automobile, qui depuis des années, travaille en se jouant de la frontière.

En annonçant vouloir faire du Canada le 51ème Etat et en imposant des droits de douane, Donald Trump a définitivement cassé un équilibre harmonieux qui rendait cette région assez unique, de part et d’autre du lac Saint Clair. Le Président américain a réveillé l’identité canadienne, les drapeaux avec la feuille d’érable ont surgi sur les façades : les supermarchés font la promotion des produits canadiens, les traversées de la frontière se font plus rares. L’activité économique est en péril et les industriels sont inquiets. Du côté américain, les partisans de Trump, ceux qui ont voté pour lui en novembre en faisant basculer le Michigan dans son escarcelle, se font plus discrets, gênés par un tel désordre : la situation est intenable…

