Documentaire

Comment garantir le respect des droits humains quand despotisme et autocratie menacent la démocratie défendue par l’Onu ? Focus sur la diplomatie féministe, née en Suède au milieu des années 2010 et aujourd’hui reprise par les Verts allemands.

Face à des dirigeants tels que Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, animés de visées impérialistes, la diplomatie prônée par les Nations unies semble s’essouffler, et un nouvel ordre mondial, dominé par la dépendance à l’énergie et aux matières premières, est en train d’émerger, hors du cadre des institutions internationales. Dans cette tourmente, l’Allemande Annalena Baerbock, ministre fédérale des Affaires étrangères depuis 2021, a décidé de reprendre le concept de « diplomatie féministe », né en Suède en 2014. Axé sur les droits humains, celui-ci se propose d’aborder la sécurité du monde en mettant l’accent sur l’égalité entre hommes et femmes, mais aussi sur l’intégration des minorités. À l’heure des élections fédérales outre-Rhin en février, ce documentaire analyse cette approche défendue par les Verts – parti qui appartenait à la coalition du gouvernement d’Olaf Scholz jusqu’à son implosion en novembre 2024 , et explore les rouages de la politique étrangère allemande mais aussi internationale.

Planche de salut

Ce passionnant panorama convoque l’expertise de divers acteurs diplomatiques, dont les ambassadeurs allemands en Chine, en Ukraine et en Israël, ainsi que de ministres des Affaires étrangères en exercice. Critiques ou partisans de la « diplomatie féministe », ces intervenants, experts ou militants, évaluent les effets de ce qui pourrait constituer une planche de salut pour une démocratie mondiale malmenée par une vision masculiniste du pouvoir, grande gagnante des dernières échéances électorales.

Documentaire de Nicola Graef (Allemagne, 2024, 1h29mn)

Disponible jusqu’au 03/04/2025