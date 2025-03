Conférence

En France, en 1975, on comptait trois actifs pour un inactif de plus de 60 ans, aujourd’hui, on en compte deux pour un et selon les projections de l’INSEE, on n’en comptera plus qu’un et demi pour un en 2060 ! Notre système de retraite par répartition auquel les actifs cotisent pour payer les pensions des retraités est-il en danger ? Comment pouvons-nous le réformer ? Le système de retraite doit être financièrement soutenable, mais le choix du système de retraite est aussi un choix de société qui doit prendre en compte la santé des travailleurs, la pénibilité du travail, la vie de famille.

Il a également des conséquences sur le marché du travail des actifs plus ou moins proches de l’âge de la retraite. Un ensemble de mesures ont déjà été prises en France. Comment évaluer leur efficacité ? Enfin, que peuvent nous apprendre les systèmes de retraite des autres pays européens ?