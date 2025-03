Documentaire

Quel rôle l’ancien chargé de mission auprès d’Emmanuel Macron a-t-il joué dans la signature du fameux « contrat russe » ? Qui a déplacé son coffre-fort personnel avant que son domicile ne soit perquisitionné ? A-t-il conservé des soutiens à l’Elysée ? Pendant plus de trois mois, nous avons enquêté… Qui a déplacé en pleine nuit et en secret le coffre-fort personnel d’Alexandre Benalla avant que son domicile ne soit perquisitionné ? L’ancien chargé de mission auprès d’Emmanuel Macron a-t-il continué à bénéficier de soutiens à l’intérieur de l’Elysée ? Quel rôle exact a-t-il joué dans la signature du fameux « contrat russe » avec le sulfureux oligarque Iskandar Makhmudov ? Chokri Wakrim livre sa version. Pour la toute première fois, un témoin clé, le militaire Chokri Wakrim, très proche d’Alexandre Benalla au moment des faits, accepte de livrer sa version, ce qu’il a vu et entendu alors qu’ils étaient au cœur de cette tempête politico-médiatique. Un documentaire de Romain Boutilly et Tristan Waleckx pour Envoyé spécial.