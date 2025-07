Documentaire

Depuis le début du mois de juillet, la France est confrontée à de violents incendies. En Gironde, dans le sud, et jusqu’en Bretagne. Des manifestations spectaculaires et destructrices du changement climatique, qui vont devenir beaucoup plus fréquentes dans les années à venir. Un reportage de Valentin Dumay, Franck Zalher et les équipes de BFMTV.