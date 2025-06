Podcast

Comment se préparer au mieux à la saison des feux de forêt ? Californie, Grèce, Landes, Portugal… ces dernières années la fréquence et la gravité des incendies de grande ampleur ont considérablement augmenté. Entre dérèglement climatique et accidents humains, quelles sont les raisons principales de la naissance des feux de forêt ? Et qu’avons-nous appris sur les meilleurs moyens de se préparer et lutter contre les incendies à l’échelle européenne ?