Documentaire

Moins de forêts, moins de pluie, une croissance démographique toujours forte, tout cela a mis le Sénégal en danger, à force de puiser dans ses ressources naturelles. De nombreux projets ont été mis en place pour reverdir le pays.

L’association Nebeday s’est fixée un objectif : planter 1,5 million d’arbres en 2022, un défi, de plus en plus ambitieux, revu à la hausse chaque année. Mais au-delà de ce chiffre et de ce record à battre année après année, la question clé est : pourquoi et comment reboiser ?

Selon les autorités sénégalaises, le pays perd chaque année 40 000 hectares de forêt, un quart de la mangrove aurait disparu en quelques décennies. Le reboisement est donc essentiel. L’association Nebeday s’y attelle en plantant dans les cours des maisons, au bord des routes, dans les mangroves, dans les forêts, dans les écoles… Palétuviers, Acacias, Leucaenas, Flamboyants, Citronniers, Moringa… chaque essence trouve sa place et son utilité. Et surtout, les enfants sont activement impliqués dans ces opérations de reboisement. On ne peut aimer que ce que l’on connaît, pourrait être la devise de ces actions réalisées tout au long de l’année.

Reportage de Nathalie Georges, Eric Bergeron disponible jusqu’au 25/10/2052.