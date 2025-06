Conférence

Dans un monde en proie à une crise écologique et sociale sans précédent, où les forêts disparaissent à un rythme alarmant et où les modèles de développement atteignent leurs limites, il devient essentiel de prêter attention à ceux qui vivent en harmonie avec la nature depuis des millénaires.

Lors de cette conférence unique, le cacique Ninawa, leader du peuple Huni Kui en Amazonie, et le prince Appolinaire Oussou Lio, du peuple Tolinou au Bénin, partageront leurs visions et leurs expériences sur la relation entre les peuples autochtones et la nature. Héritiers de traditions ancestrales, ils défendent les forêts qu’ils considèrent comme des espaces sacrés, essentiels à l’équilibre de la planète. Cet échange sera une opportunité rare de découvrir la richesse des connaissances autochtones, leur rôle fondamental dans la préservation des écosystèmes et les perspectives qu’elles offrent pour construire un futur plus respectueux du vivant.